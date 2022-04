Putin dichiara guerra alle valute

MeteoWeb

Sulla questione valute il presidente della Federazione russa Vladimir Putin non cambia idea, e conferma la chiusura alle monete dei Paesi ostili. Si tratta, come riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax, di una strategia volta anche a rafforzare il commercio con partner più affidabili, come Cina o India, che prevede ad esempio di aumentare di 2 miliardi di dollari le esportazioni verso la Russia.

In un suo recente intervento, Putin ha affermato che al momento non vi è possibilità di sostituire il gas russo in Europa. “Gli attacchi dei partner europei sul rifiuto delle forniture di risorse energetiche russe destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi“, ha spiegato. “Semplicemente non c’è un sostituto ragionevole per l’Europa ora. Sì, è possibile che ci sia, ma ora manca“, ha aggiunto. Mosca è consapevole della propria posizione, anche in campo economico. Esistono, ovviamente, fornitori di gas alternativi alla Russia, ma “costeranno ai consumatori molte volte di più e influenzeranno il tenore di vita delle persone e la competitività dell’economia europea“.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni avverte che “lo stop al gas russo sarebbe un suicidio”.

Da qui l’ammissione di molti paesi adesso ostili a Mosca di non poter fare a meno del gas russo e di altre risorse energetiche. Spetta dunque all’occidente decidere il da farsi. Intanto il presidente Putin ha chiesto al governo di reindirizzare l’export di energia dai paesi occidentali e dall’Europa all’Asia e in generale verso il sud e l’est, come riportato dall’agenzia Tass, e di preparare le infrastrutture necessarie a tale scopo.