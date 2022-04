Quali Paesi e città scompariranno a causa dell’innalzamento del livello del mare

MeteoWeb

Il livello del mare sta aumentando rapidamente. La velocità con cui si innalza è più che raddoppiata, da 1,4 millimetri all’anno per la maggior parte del XX secolo a 3,6 millimetri all’anno dal 2006 al 2015, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. La NOAA prevede che il livello del mare aumenterà probabilmente di almeno 0,3 metri al di sopra dei livelli osservati nel 2000 entro l’inizio del prossimo secolo, mentre il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici stima che aumenterà tra 40 e 63 centimetri entro il 2100. Se il livello del mare dovesse aumentare in questa misura, potrebbe causare il caos in tutto il mondo. Secondo uno studio del 2019 pubblicato su Nature Communications, fino a 250 milioni di persone, in tutti i continenti, potrebbero essere “direttamente colpite” entro il 2100.

Quindi, qualcuno di questi Paesi, città o Stati scomparirà del tutto a breve termine e c’è qualcosa che si può fare per evitare il disastro?

Quali Paesi saranno maggiormente colpiti?

Per prima cosa, focalizziamo l’attenzione sui Paesi con le quote più basse. Secondo la Union of Concerned Scientists, le Maldive, composte da 1.200 piccole isole coralline che ospitano circa 540mila persone, sono il Paese più “piatto” della Terra, con un’altitudine media di appena un metro. Se le Maldive subiranno un innalzamento del livello del mare dell’ordine di soli 45 cm, perderanno circa il 77% della superficie terrestre entro il 2100, secondo l’UCS.

Un altro Paese con un’altitudine media estremamente bassa – circa 1,8 metri sul livello del mare — è Kiribati. Questa piccola isola nel cuore del Pacifico, con una popolazione di quasi 120mila abitanti, potrebbe perdere il 77% della sua terra se il livello del mare dovesse aumentare di 90 cm.

In effetti, è probabile che quasi tutti coloro che vivono su un’isola del Pacifico siano gravemente colpiti dall’innalzamento del livello del mare. Secondo lo Science and Development Network, circa 3 milioni di isolani del Pacifico vivono entro 10 km dalla costa e, pertanto, potrebbero dovere trasferirsi prima della fine del secolo.

Secondo uno studio del 2016 pubblicato su Environmental Research Letters, l’innalzamento del livello del mare ha già portato alla scomparsa di almeno cinque isole che in precedenza facevano parte delle Isole Salomone, con “altre sei isole che hanno subito una grave recessione costiera“.

Queste isole del Pacifico, sebbene molto in pericolo, tendono ad avere popolazioni relativamente contenute. Quindi quali nazioni più grandi potrebbero essere più colpite?

Il Paese in cui la maggior parte delle persone sarà potenzialmente colpita dal cambiamento del livello del mare è la Cina, con 43 milioni di persone in località costiere precarie. Secondo il progetto Life Adaptate finanziato dall’Unione Europea, altri Paesi soggetti a gravi problemi legati all’innalzamento del livello del mare sono il Bangladesh, dove 32 milioni di persone saranno a rischio entro il 2100, e l’India, con 27 milioni.

Quindi, mentre vari Paesi del mondo sono destinati a subire in prima persona le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare entro la fine del secolo e molti milioni ne saranno colpiti, sembra improbabile che qualsiasi Paese, anche quelli con altitudini molto basse, scompaia del tutto entro il 2100, anche se potrebbe essere solo questione di tempo prima che alcuni vengano “inghiottiti” dall’oceano.

Città costiere

Anche se è probabile che nessun Paese venga “cancellato” entro il 2100, numerose grandi città corrono un rischio molto serio di essere inondate. Uno degli esempi più chiari dell’innalzamento del livello del mare che causa notevoli difficoltà concrete è Giacarta, la capitale dell’Indonesia.

Giacarta, patria di circa 10 milioni di persone, è stata soprannominata dalla BBC la “città che sta affondando più velocemente“: sta affondando da 5 a 10 cm ogni anno a causa del “drenaggio eccessivo delle acque sotterranee“, secondo Earth.org, organizzazione ambientale senza scopo di lucro con sede a Hong Kong.

Se abbinata all’innalzamento del livello del mare, è una ricetta per il disastro. Secondo il World Economic Forum, gran parte di Giacarta potrebbe essere sott’acqua entro il 2050. In effetti, la situazione di Giacarta è così grave che è stato deciso di “spostare” la capitale dell’Indonesia a Nusantara, una città di prossima costruzione sulla costa orientale del Borneo, a circa 2mila km da Giacarta.

Giacarta non è però l’unica città con un futuro incerto. Secondo il World Economic Forum, entro il 2100, Dhaka in Bangladesh (22,4 milioni di abitanti), Lagos in Nigeria (15,3 milioni di abitanti) e Bangkok in Thailandia (9 milioni di abitanti) potrebbero essere del tutto inondate e comunque avere vasti tratti di terra sott’acqua e inutilizzabili.

È probabile che l’innalzamento del livello del mare abbia un forte impatto anche sugli Stati Uniti. Sulla base di recenti proiezioni, molte città USA potrebbero affrontare seri problemi entro il 2050, con vaste aree di terra potenzialmente rese invivibili. Secondo la NOAA, “in molte località lungo la costa degli Stati Uniti, le inondazioni da alta marea sono ora dal 300% a oltre il 900% più frequenti rispetto a 50 anni fa“, il che suggerisce che il livello del mare sia un valido motivo di preoccupazione.

New York City è la città più a rischio, secondo una ricerca di Climate Central: entro il 2050, quasi mezzo milione (426mila) di newyorkesi vivranno in “terra minacciata“. La vulnerabilità di New York alle inondazioni è stata rilevata chiaramente nel 2012, quando la città è stata pesantemente colpita dall’uragano Sandy. Almeno 43 persone in città sono morte a causa della tempesta, circa un quarto di milione di veicoli sono stati distrutti e si sono registrati almeno 32 miliardi di dollari di “danni e perdite“, aveva reso noto all’epoca l’allora governatore Andrew Cuomo.

Tuttavia, in termini di suscettibilità alle inondazioni, la Florida sembra sicuramente essere lo Stato più colpito. Secondo la ricerca di Climate Central, 36 delle 50 città statunitensi più vulnerabili alle inondazioni costiere si trovano nel Sunshine State.

Siamo condannati?

Allora, cosa si può fare? Queste città e questi Paesi sono condannati o possono essere salvati? I Paesi che investono in infrastrutture, come i Paesi Bassi, potrebbero essere in grado di evitare alcuni effetti delle inondazioni. Alcuni investimenti, come quelli proposti in Florida, non possono essere applicati ovunque. Ad esempio, il ripristino delle mangrovie, come suggerito da The Nature Conservancy, e l’espansione delle barriere coralline, sono vitali solo in alcune regioni climatiche. Inoltre, tali misure sono costose.

I funzionari della contea di Miami-Dade, in Florida, hanno recentemente annunciato una strategia di mitigazione che comporterà “l’elevazione di case e strade“, oltre alla creazione di spazi aperti che consentiranno alle inondazioni di verificarsi senza danneggiare le infrastrutture, secondo il New York Times. Tuttavia, questi piani non sono stati accolti con lodi universali.

In sostanza e in conclusione, un fattore chiave nel determinare se una città o un Paese scomparirà non è necessariamente il tasso di innalzamento del livello del mare, ma più la capacità di una città o di un Paese di affrontare il problema e sviluppare difese a lungo termine.