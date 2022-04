Ragusa, esplosione in ex fabbrica di fuochi d’artificio: 14enne ferito in condizioni critiche

MeteoWeb

E’ in condizioni critiche, ricoverato in terapia intensiva nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, il 14enne rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nell’esplosione di una ex fabbrica di fuochi d’artificio ad Ispica, nel Ragusano.

Il ragazzo è stato investito dalla deflagrazione: è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico che ha coinvolto oculisti, ortopedici, neurochirurghi e chirurghi plastici. A riportare la gravità e la complessità delle condizioni del giovane è stato Salvatore Cicero, direttore dell’Uoc di Neurochirurgia del Cannizzaro di Catania. Neurochirurghi e chirurghi plastici in team con ortopedici e oculisti hanno ricostruito una parte del volto del ragazzo, e sono intervenuti anche su una ferita lacero contusa al cranio e sulle estese ferite alle braccia.

L’altro ragazzo ferito non è in pericolo di vita.