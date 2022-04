Richard Branson, da dislessico a imprenditore di successo: “è come un superpotere nascosto”

MeteoWeb

“Sono entusiasta che LinkedIn abbia aggiunto il pensiero dislessico al suo elenco di abilità riconosciute”. Lo scrive su LinkedIn Sir Richard Charles Nicholas Branson, 71 anni, imprenditore britannico e fondatore del Virgin Group, che comprende oltre 400 società. Con la sua Virgin Galactic, l’11 luglio 2021, Branson ha realizzato con successo il primo volo turistico nello spazio.

Nel suo post su Linkedin, Branson parla della dislessia, definendosi orgoglioso di essere dislessico e di come questo l’abbia aiutato nella sua carriera di imprenditore.

Riferendosi alla novità introdotta da LinkedIn, Branson scrive che “è significativo perché riconosce questo modo unico di pensare come un tratto positivo e qualcosa di cui le persone dovrebbero essere orgogliose. Il pensiero dislessico è un’abilità che può darti un vantaggio sul lavoro: è probabile che tu abbia forti capacità di risoluzione dei problemi, grande immaginazione e una visione creativa e d’insieme”.

“Sono orgoglioso di essere un pensatore dislessico e l’ho usato a mio vantaggio per plasmare il marchio Virgin. È stato solo quando ho abbandonato la scuola a 16 anni che sono stato in grado di esprimere la mia mancanza di interesse per l’aritmetica mentale, la mia mente errante e la scarsa capacità di attenzione in una luce completamente nuova. Ho riconosciuto che in realtà questi erano il risultato di un’immaginazione epica. Laddove altri vedevano problemi, io riuscivo a vedere soluzioni. Le sfide insormontabili sono diventate infinite opportunità. Sono stato in grado di semplificare facilmente le cose e vedere il quadro più ampio”, scrive Branson.

“Non ho lasciato che la mia scarsa ortografia impedisse l’inizio della mia prima attività, Student Magazine. Ho imparato a delegare presto e a circondarmi di persone che potessero aiutarmi nelle aree che trovavo difficili. La matematica è un buon esempio: con grande meraviglia di chi mi circonda, non sono mai stato in grado di cogliere i concetti di netto e lordo! Ma questo non è stato un ostacolo alla costruzione del Virgin Group (fortunatamente, ho avuto dei contabili brillanti per tenermi in carreggiata!). Essere un pensatore dislessico significa anche essere una persona socievole. Mi piace alzare il telefono e parlare delle cose. Questo ha plasmato il mio stile di leader e membro del team. Questo modo di pensare significa che non posso fare a meno di porre domande e ponderare soluzioni. Senza curiosità, l’innovazione non esisterebbe”, continua Branson.

“Il pensiero dislessico è stato responsabile di alcuni dei più grandi balzi che l’umanità abbia mai fatto, dalla lampadina all’automobile, dall’aereo alla nostra esplorazione dello spazio. Quindi, è giunto il momento di ridefinire ciò che rappresenta. Una recente ricerca di Made By Dyslexia ha rilevato che, alla luce dell’ascesa dell’IA, i dislessici hanno le competenze esatte necessarie per il posto di lavoro di domani, come stabilito dal World Economic Forum. A tale proposito, in un altro incredibile passo in avanti, Dictionary.com ha confermato che aggiungerà “Pensiero dislessico” come termine ufficiale, descrivendo i suoi “punti di forza nelle capacità creative, di problem solving e di comunicazione”. LinkedIn e Dictionary.com stanno dando al pensiero dislessico il riconoscimento che merita”.

“Sono passati cinque anni da quando Made by Dyslexia ha iniziato con la missione di aiutare il mondo a comprendere, valutare e supportare la dislessia. Ero così entusiasta dalla loro visione di potenziare le menti dislessiche fin dall’inizio, e questo è solo uno degli enormi passi avanti che li ho visti fare. La loro fondatrice Kate Griggs mi ha detto che il suo obiettivo per l’organizzazione benefica non è esistere. Se ridefiniamo la dislessia e ci assicuriamo che ogni insegnante e datore di lavoro possa potenziarla, il lavoro è fatto. È incredibile vedere quanto ha ottenuto negli ultimi cinque anni e non vedo l’ora di vedere cosa porteranno i prossimi cinque”.

“Naturalmente, il nostro prossimo passo sarebbe cambiare completamente la parola “Dislessia”. Mi stupisce ancora che una parola usata per chi ha difficoltà di ortografia sia di per sé quasi impossibile da sillabare. Ma un passo alla volta. Ridefinire la mia dislessia come un insieme di abilità mi ha dato la libertà di perseguire i miei sogni senza barriere e riconoscere questo modo unico di pensare come un superpotere nascosto”.

“La scienziata spaziale Maggie Aderin-Pocock, fondatrice della Soho House Nick Jones, il più giovane chef vegano del Regno Unito Omari McQueen e la ballerina di fama mondiale Darcey Bussell sono alcuni dei grandi creatori di cambiamenti e influencer dislessici che si sono uniti alla conversazione sul pensiero dislessico e parlato delle loro capacità di pensiero dislessico. Ora è il tuo turno. Usando il nuovo menu a discesa puoi mostrare il tuo orgoglio nel possedere questo modo unico di pensare e di essere #MadeByDyslexia. Credimi, è qualcosa di cui essere orgogliosi”, conclude Richard Branson.