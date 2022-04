Allergene non dichiarato, richiamato prodotto a base di verdure per contaminazione da proteine del latte

MeteoWeb

La tutela del consumatore e la sua salute vengono prima di ogni altra cosa. Aumenta così l’attenzione per la sicurezza alimentare, soprattutto se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di preparato alimentare tipo Zuppa al gusto di verdure per una contaminazione da proteine del latte, un allergene. Nel dettaglio il prodotto incriminato è quello a marchio Tisanoreica Gianluca Mech. Il lotto 21S3-03388 venduto in confezione con 4 buste da 34 g con scadenza 01/2024 interessato dal richiamo, commercializzato in Italia da Gianluca Mech S.p.A., è stato prodotto dall’azienda Laboratoire PYC SAS nello stabilimento di Les Pleiades 3 Batiment B, Avenue D’Archimede 320 – F13857 – Aix en Provence. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare il preparato con il numero di lotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia al latte.