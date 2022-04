Moderna richiama 764.900 dosi di vaccino anti Covid: rischio contaminazione

MeteoWeb

La società farmaceutica e biotecnologica statunitense Moderna Inc. ha emesso oggi un richiamo in tutta Europa che coinvolge 764.900 dosi del suo vaccino COVID-19 “Spikevax” dopo che sono stati scoperti contaminanti in almeno una fiala. “Il lotto è stato richiamato a causa del ritrovamento di un corpo estraneo in una fiala del lotto stesso, prodotto presso il sito di produzione a contratto dell’azienda, ROVI“, hanno affermato Moderna e la spagnola ROVI Pharma Industrial Services in una dichiarazione congiunta.

Il produttore di farmaci non ha specificato che tipo di sostanza estranea sia stata trovata, ma ha richiamato l’intero lotto per “abbondanza di cautela“. La contaminazione è stata rintracciata in una sola fiala del lotto e gli investigatori non ritengono che la contaminazione rappresenti un rischio per altre fiale nel lotto. “Moderna ha condotto una ricerca cumulativa nel suo database di sicurezza globale e non sono stati segnalati problemi di sicurezza nelle persone che hanno ricevuto il vaccino Moderna COVID-19 da questo lotto. Ad oggi, non sono stati identificati problemi di sicurezza o efficacia“, secondo la dichiarazione. I lotti sono stati distribuiti dal 13 gennaio al 14 gennaio in Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Ad oggi, nel mondo sono state somministrate oltre 900 milioni di dosi del vaccino Moderna COVID-19.

Già lo scorso anno, Moderna ha ritirato diversi lotti dei suoi vaccini COVID-19 dalle autorità giapponesi dopo che un’indagine ha rilevato contaminanti di acciaio inossidabile in alcune fiale. I lotti richiamati sono stati prodotti dalla stessa azienda spagnola, ROVI. La più grande casa farmaceutica giapponese, Takeda Pharmaceutical, ha affermato in una dichiarazione che la contaminazione è stata fatta risalire alla produzione gestita da ROVI. I risultati sono stati scoperti da un’indagine condotta dalle due società, non dal ministero della salute giapponese. Tre uomini in Giappone si erano ammalati gravemente nell’agosto 2021 dopo aver ricevuto una seconda dose dell’ormai richiamato vaccino e sono morti poco dopo. Takeda ha affermato che al momento non ci sono prove che siano collegati al vaccino, come ha riferito Reuters. “L’acciaio inossidabile viene utilizzato di routine nelle valvole cardiache, nelle protesi articolari e nelle suture e graffette metalliche. Pertanto, non si prevede che l’iniezione delle particelle identificate in questi lotti in Giappone comporti un aumento del rischio medico“, ha affermato la società.

I primi due decessi segnalati nel Paese legati a dosi di Moderna contaminate sono stati due uomini, di 30 e 38 anni. Entrambi sono morti due giorni dopo aver ricevuto una seconda dose da un lotto di vaccini contaminato. Il terzo caso era un uomo di 49 anni, che si ammalò anche lui dopo aver ricevuto la sua seconda dose, e morì il giorno successivo. Il ministero della Salute ha precisato che il suo unico problema di salute noto era un’allergia al grano saraceno.