Arrivi e partenze sulla ISS: tutto pronto per il rientro della missione privata “Ax-1” e per il lancio di Crew-4

MeteoWeb

La NASA si sta preparando per una serie di eventi ravvicinati sulla Stazione Spaziale Internazionale che includono il rientro di una missione privata e il lancio di un nuovo equipaggio di astronauti. L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato il 15 aprile che la missione di Axiom Space, lanciata l’8 aprile e giunta a destinazione il giorno successivo, si concluderà con partenza prevista alle 16:35 ora italiana del 19 aprile. Ciò comporterebbe uno splashdown al largo la costa della Florida alle 13:19 del 20 aprile ora italiana.

L’equipaggio della missione Ax-1 trascorrerà un paio di giorni in più sulla ISS rispetto a quanto originariamente previsto. Axiom Space aveva in precedenza dichiarato che la missione Ax-1 sarebbe durata 10 giorni, di cui 8 sulla ISS. Secondo il programma attuale, saranno sulla Stazione per 10 giorni e trascorreranno quasi 12 giorni nello Spazio. Né la NASA né Axiom hanno rivelato il motivo del soggiorno prolungato, ma le valutazioni meteorologiche per lo splashdown sono state un fattore importante per i passati rientri sulla Terra degli equipaggi della ISS sulla navicella Crew Dragon.

Uno splashdown il 20 aprile consentirà alla NASA di procedere con il lancio della missione Crew-4 già il 23 aprile. La NASA ha infatti previsto un tentativo di lancio il 23 aprile alle 11:26 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center. Crew-4 porterà sull’avamposto spaziale gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti, per una missione che durerà almeno fino a settembre. La NASA prevede di fare rientrare gli astronauti di Crew-3 attualmente sulla Stazione – Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron della NASA e Matthias Maurer dell’ESA – circa 5 giorni dopo l’arrivo di Crew-4.

L’imminente lancio di Crew-4 arriva mentre la NASA continua a lavorare alle prove del conto alla rovescia per lo Space Launch System presso il vicino Launch Complex 39B. In un briefing all’inizio del 15 aprile è stato spiegato che si tenterà un altro tanking del razzo e un’altra prova del conto alla rovescia il 21 aprile, in attesa dei risultati dell’indagine che dovrà rintracciare e riparare una perdita di idrogeno trovata nell’ultimo test del 14 aprile. Tuttavia, il lancio di Crew-4 dovrebbe avere la priorità rispetto a qualsiasi test SLS.

Per quanto riguarda il rientro di Crew-3, dovrebbe avvenire entro entro il 10 maggio, e ciò consentirebbe a NASA e Boeing di procedere con un secondo volo di prova senza equipaggio del veicolo commerciale CST-100 Starliner, attualmente previsto il 19 maggio. A ciò seguirà un cargo SpaceX verso la ISS a giugno.