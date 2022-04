Stazione Spaziale: posticipato a domani il rientro della prima missione privata Ax-1

MeteoWeb

Iniziato il conto alla rovescia per il rientro sulla Terra della missione Ax-1 di Axiom Space, la prima privata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A causa di condizioni meteo sfavorevoli al largo della costa della Florida, dove avverrà lo splashdown, la capsula SpaceX si sgancerà dalla ISS in ritardo rispetto alla tabella di marcia, alle 4 del mattino del 20 aprile, ora italiana. L’atterraggio è previsto intorno alle 09:24 dello stesso giorno. In caso di ulteriore rinvio, sono previste ulteriori finestre per la partenza durante il 20 aprile. La NASA ha reso noto che continuerà a monitorare la situazione meteo nei siti di atterraggio fino alla partenza della capsula Crew Dragon SpaceX, per garantire che sia accettabile per un recupero in sicurezza dell’equipaggio, formato dall’ex astronauta della NASA Michael Lopez-Alegria, il pilota Larry Connor, l’investitore israeliano Eytan Stibbe e l’imprenditore canadese Mark Pathy.

L’equipaggio privato Ax-1 ha trascorso 8 giorni a bordo dell’avamposto spaziale, svolgendo numerosi compiti ed esperimenti: per la prima volta due equipaggi hanno lavorato su programmi diversi. Axiom Space ha in programma molte altre missioni, tra cui l’aggancio alla ISS di un proprio modulo privato nel 2024.