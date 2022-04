Stazione Spaziale: domenica il rientro della prima missione privata sulla ISS, splashdown al largo della Florida

MeteoWeb

E’ stato fissato il rientro dell’equipaggio privato della missione Ax-1 (Axiom Space): la capsula Crew Dragon con a bordo 4 persone si sgancerà dalla Stazione Spaziale alle 00:35 ora italiana di domenica 24 aprile, per iniziare il viaggio di ritorno, con splashdown al largo della costa della Florida previsto per le 19:46 circa ora italiana.

I team di Axiom Space, NASA e SpaceX hanno concordato il piano di rientro in base alla situazione meteo prevista per lo splashdown per consentire di effettuare l’ammaraggio in piena sicurezza.

A tornare sulla Terra saranno il comandante Michael López-Alegría, il pilota Larry Connor e gli specialisti di missione Eytan Stibbe e Mark Pathy, che, alla conclusione della missione, avranno trascorso sulla ISS ben 16 giorni (10 in totale quelli inizialmente previsti). La capsula Endeavour di SpaceX trasporterà anche materiali ed esperimenti.