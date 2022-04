GB, presidente Rolls Royce: governo verso l’approvazione di mini reattori nucleari

MeteoWeb

Il governo del Regno Unito sta pensando di approvare l’impiego dei mini reattori nucleari a partire dal 2024 (Smr). Lo scopo è quello di abbandonare i combustibili fossili. E’ quanto ha affermato Paul Stein, presidente dell’azienda automobilistica Rolls-Royce che dovrebbe produrre i reattori in questione. Il governo britannico avrebbe infatti chiesto il mese scorso all’organismo di controllo nucleare di avviare il processo di approvazione dei reattori, dopo che l’azienda si è assicurata una sovvenzione di 210 milioni di sterline (253 milioni di euro circa) a novembre per sviluppare il primo reattore nucleare modulare del Paese. Stein ha precisato che il processo di regolamentazione sarà probabilmente completato a metà del 2024. “Stiamo cercando di lavorare con il governo britannico e altri per iniziare a piazzare gli ordini, in modo da poter avere energia sulla rete entro il 2029“, ha aggiunto.