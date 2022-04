MeteoWeb

Il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha affermato che la società statale non collaborerà con i Paesi che forniscono sostegno politico e armi all’Ucraina.

“Roscosmos ha interrotto i progetti congiunti con i Paesi occidentali. Per ragioni morali ed etiche. Non avremo alcuna cooperazione con i Paesi che forniscono armi e istruttori, oltre a fornire supporto politico alla giunta fascista di Kiev,” ha scritto Rogozin sul suo canale Telegram, come riporta Tass.