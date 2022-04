I grandi marchi occidentali lasciano la Russia e Mosca risponde con i bignè a forma di pene

MeteoWeb

All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, il mondo occidentale si è schierato in maniera quasi compatta contro la Russia. In due mesi si sono susseguite sanzioni economiche e altre scelte volte ad isolare il Paese governato da Vladimir Putin. Una fra tutte, la decisione di grandi aziende come McDonald’s, Zara, Apple, di abbandonare la Russia e chiudere i propri store.

Ovviamente le decisioni in questione hanno causato non poche polemiche, ma in Russia c’è stato anche chi ha voluto ironizzare sulla cosa, con una risposta dolce e ‘amara’ allo stesso tempo: una pasticceria di Mosca ha inserito nel proprio menù dei bignè dall’ambigua forma fallica, glassati con i loghi e i colori dei marchi più importanti che hanno lasciato la Russia.