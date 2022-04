Russia: Putin valuta l’idea di ancorare il rublo all’oro e ad altri beni

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin starebbe ipotizzando di ancorare il rublo all’oro e ad altri beni: lo ha reso noto ieri il Cremlino. Si tratta di una mossa che, se approvata, collegherebbe direttamente la valuta russa ai lingotti per la prima volta in più di un secolo, secondo quanto riporta Reuters. Un potente funzionario della sicurezza russa ha affermato che collegare il rublo ai lingotti potrebbe dare alla Russia una maggiore “sovranità” sul suo sistema finanziario, colpito dalle sanzioni occidentali da quando Mosca ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio.

La Russia produce circa il 10% dell’oro estratto a livello globale ogni anno ed è uno dei principali produttori di petrolio, gas, metalli e cereali. La banca centrale russa ha dichiarato a marzo che avrebbe acquistato oro a un prezzo fisso di 5.000 rubli al grammo fino al 30 giugno, in quello che alcuni hanno visto come un tentativo di collegare il rublo con l’oro. Due settimane dopo, dopo che il rublo si era fortemente rafforzato, ha fatto marcia indietro e ha detto che avrebbe acquistato a prezzi negoziati.

Molte valute in passato sono state ancorate all’oro o all’argento. La Russia ha adottato il gold standard nel 1897 ma, come molti Paesi, lo ha abbandonato durante la I Guerra Mondiale perché i governi stampavano denaro per finanziare il conflitto.

Il rublo era indirettamente collegato all’oro nel sistema di Bretton Woods del secondo dopoguerra, in cui i Paesi collegavano le loro valute al dollaro USA che era a sua volta ancorato all’oro, ha affermato Alexander Mihailov, professore associato di economia all’Università di Reading. Il legame con i lingotti è stato interrotto quando gli Stati Uniti nel 1971 hanno smesso di consentire la conversione di dollari in oro.

Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo e stretto alleato di Putin, ha dichiarato martedì che sono in fase di elaborazione proposte per ancorare il valore del rublo all’oro e ad altri beni. “La condizione più importante per garantire la sicurezza economica della Russia è fare affidamento sul potenziale interno del Paese,” ha affermato in un’intervista al quotidiano governativo Rossiyskaya Gazeta. Alla domanda se queste idee contraddicessero la teoria economica, Patrushev ha affermato: “Non contraddicono le conclusioni della scienza economica, contraddicono le conclusioni dei libri di testo economici occidentali“.