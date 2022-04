Sallusti shock: “i no-vax non si fidano di scienza e medici, e infatti sono tutti morti”

MeteoWeb

Alessandro Sallusti, si sa, in genere non le manda a dire. Ma quanto dichiarato ieri dal direttore di Libero nel corso della trasmissione “Piazza Pulita” sta facendo molto discutere e ha, a dire il vero, del grottesco. L’argomento è la guerra ma la battuta infelice di Sallusti riguarda il Covid e i vaccini. Sallusti dice: “quelli che dicono di non fidarsi di diplomatici e tecnici della NATO sono come i no-vax, che dicono ‘io non mi fido della scienza, non mi fido dei medici’, e infatti sono quasi tutti morti, quelli che sono stati i no-vax colpiti del coso…“. Con il termine ‘coso’ Sallusti intendeva il Covid, ovviamente.