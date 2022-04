Samantha Cristoforetti sarà la prima TikToker nello spazio

MeteoWeb

È stata stabilita per il 23 aprile la nuova data del lancio della navetta Crew Dragon ‘Freedom’ della SpaceX che porterà 4 astronauti sulla Staziona Spaziale Internazionale (ISS). Tra di loro, ci sarà anche l’italiana Samantha Cristoforetti, che darà il via alla sua missione Minerva. AstroSamantha, che sarà specialista di missione, resterà a bordo della ISS per una missione di lunga durata, di circa 6 mesi.

Durante questa lunga permanenza nello spazio, Cristoforetti diventerà anche la prima TikToker “extraterrestre”. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha infatti aperto un profilo per raccontare ai più giovani la sua prossima missione sulla ISS. “Seguitemi! Per andare coraggiosamente dove nessun TikToker è andato finora”, dice Cristoforetti nel suo primo breve video introduttivo sul social network. In un secondo video, invece, presenta i tre colleghi della NASA con cui volerà verso la ISS: si tratta di Kjell Lindgren, nel ruolo di comandate, Bob Hines, pilota, e Jessica Watkins.

Per AstroSamantha sarà la seconda missione nello spazio, dopo quella del 2014 che l’ha vista impegnata in orbita per quasi 200 giorni.