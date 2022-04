Satellite meteorologico MetOp-SG-B: lo scatterometro supera i test, primo lancio nel 2024

MeteoWeb

Il modello di volo dello Scatterometer Antenna Subsystem (SAS) dei satelliti meteorologici di seconda generazione MetOp è stato ufficialmente consegnato dopo quattro mesi di test approfonditi presso lo stabilimento Airbus di Madrid. Sarà ora trasferito ad Airbus a Friedrichshafen (Germania) dove sarà integrato nel satellite insieme agli altri strumenti.

Il modello SAS protoflight è stato sottoposto a una lunga campagna di test in cui è stato sottoposto alle condizioni estreme che incontrerà durante il lancio e il funzionamento in orbita. Questi test includevano: spiegamento dell’antenna, ciclo termico, vibrazioni meccaniche e ambiente acustico.

“È per noi una pietra miliare molto importante, poiché si tratta di un sistema a tre antenne con un dispiegamento in orbita molto complesso“, ha dichiarato Luis Guerra, Head of Airbus Space Systems Spagna. “I satelliti meteorologici MetOp-SG SAT-B si baseranno su due strumenti chiave con un importante contributo di Airbus in Spagna per svolgere la loro missione: lo Scatterometro (SCA) con il sottosistema Antenna (SAS) e l’Ice Cloud Imager (ICI).”

Lo SCA con il suo principale sottosistema SAS è uno dei cinque strumenti a bordo di MetOp-SG SAT-B e fornirà una risoluzione due volte superiore rispetto ai satelliti MetOp di prima generazione. Misurerà la velocità e la direzione del vento sulla superficie dell’oceano, per aiutare a monitorare fenomeni di scala come i venti oceanici e le calotte glaciali continentali, e per controllare l’umidità del suolo sulla superficie terrestre – un fattore chiave dei flussi di acqua e calore tra il suolo e l’atmosfera. Si prevede che coprirà il 99% della superficie terrestre in un periodo di 2 giorni e con una risoluzione di 25 chilometri

I dati forniti dagli scatterometri sono stati utilizzati per oltre 30 anni, a partire da ERS-1 e 2, per le previsioni del tempo e delle onde. Più recentemente, con i satelliti MetOp, sono stati utilizzati per studiare fenomeni meteorologici insoliti come El Niño, gli effetti a lungo termine della deforestazione e i cambiamenti delle masse di ghiaccio marino intorno ai poli. Tutti elementi che svolgono un ruolo centrale nel monitoraggio dei cambiamenti climatici.

La serie di satelliti MetOp-SG SAT-B si concentra sull’uso di sensori a microonde che forniranno: sondaggi di temperatura e umidità di occultamento a infrarossi, microonde e radio potenziati; vettori di moto atmosferico polare estratti da immagini ottiche; nuove misurazioni di precipitazioni e nuvole a partire da immagini negli spettri ottico, submillimetrico e delle microonde; e misurazioni ad alta risoluzione del vettore del vento della superficie oceanica e dell’umidità del suolo estratti da osservazioni dello scatterometro. Questi dati contribuiranno a migliorare le previsioni meteorologiche numeriche – la spina dorsale delle nostre previsioni meteorologiche quotidiane – a livello regionale e globale.

Il primo lancio della missione MetOp-SG è previsto per il 2024 dopo il completamento dell’integrazione e dei test a livello di satellite. La vita operativa nominale di ciascuno dei tre satelliti MetOp-SG è di 7,5 anni, garantendo una copertura operativa completa per un periodo di 21 anni.