Orgoglio per il primo satellite Meteosat di seconda generazione MSG-1 che stabilisce il record di permanenza in orbita

MSG -1 è stato lanciato nell’ agosto 2002, seguito da MSG-2, MSG-3 e MSG-4 rispettivamente nel dicembre 2005, luglio 2012 e luglio 2015. Tutti i satelliti Meteosat, dalla prima alla terza generazione, sono stati realizzati da Thales Alenia Space (una joint venture Thales 67% e Leonardo 33%) in qualità di prime contractor per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Thales Alenia Space ha fornito anche il supporto operativo orbitale per le prime due generazioni di satelliti Meteosat. Questi satelliti sono gestiti in orbita da EUMETSAT, un’organizzazione europea con l’obiettivo principale di gestire la rete europea dei satelliti meteorologici.

A proposito di MSG

I satelliti Meteosat di seconda generazione (MSG) hanno migliorato in modo significativo le previsioni meteorologiche. Stabilizzati in rotazione a 100 RPM, incorporano una serie di tecnologie che rendono la vita più facile ai meteorologi: immagini di qualità superiore grazie a un aumento significativo del numero di canali di osservazione, migliori prestazioni radiometriche e cicli di rivisitazione più brevi.

Rendere le previsioni del tempo sempre più accurate

La meteorologia europea è diventata sempre più accurata nel corso degli anni. Sui satelliti Meteosat di prima generazione, le immagini venivano aggiornate ogni 30 minuti. La seconda generazione ha ridotto il tempo a 15 minuti e l’arrivo del Meteosat di terza generazione (MTG) porterà questo ritardo a 10 minuti, rendendo le previsioni del tempo ancora più affidabili.

Come per le prime due generazioni, i satelliti Meteosat di terza generazione sono attualmente in fase di realizzazione da parte di Thales Alenia Space come prime contractor, in collaborazione con OHB in Germania. Telespazio (una joint venture Leonardo 67% e Thales 33%) fornirà a EUMETSAT i servizi di lancio e in orbita per due dei nuovi satelliti della costellazione MTG, con un’opzione per un terzo. La famiglia MTG comprende sei satelliti: quattro per l’imaging e due per lo scandaglio atmosferico. Nel complesso, Thales Alenia Space sarà prime contractor per 17 satelliti meteorologici geostazionari: 7 di prima generazione, 4 di seconda generazione e 6 di terza generazione.

MTG introduce la meteorologia 3.0

I dati forniti da MTG rivoluzioneranno le previsioni meteorologiche e forniranno informazioni utili sui cambiamenti della nostra atmosfera, degli oceani e delle superfici terrestri. Tempeste violente e altri fenomeni estremi sono una minaccia crescente – una minaccia che i satelliti MTG dovrebbero aiutare a mitigare informandoci su quando sono previsti. Oltre a migliorare l’accuratezza delle previsioni meteorologiche, gli enormi flussi di dati generati dai sensori all’avanguardia di questi satelliti ci aiuteranno a modellare l’ecosistema terrestre e a comprendere meglio le tendenze attuali del cambiamento climatico in modo da poter intraprendere le azioni appropriate. I sei satelliti della famiglia MTG, quattro di imaging e due di scandaglio, possono fornire una mappa 3D dell’atmosfera – una svolta tecnologica e una prima volta in assoluto a livello mondiale! I satelliti di imaging avranno a bordo uno strumento sofisticato, il Lightning Imager sviluppato e fornito da Leonardo, il primo e più avanzato imager in Europa che sarà in grado di “vedere” i fulmini dallo spazio. I satelliti sonda saranno in grado di rilevare l’inizio di eventi climatici estremi con mezza giornata di anticipo. Usando l’intero sistema i meteorologi miglioreranno le loro previsioni del tempo con un’intera settimana di anticipo. Ciò rappresenterà un importante passo avanti nel fornire informazioni alle popolazioni interessate. MTG sarà di aiuto nel salvare vite umane e aprirà anche la strada a nuovi servizi che andranno a beneficio delle persone sia in Europa che in Africa. Una volta che l’intera flotta MTG sarà in orbita, EUMETSAT, offrirà le migliori previsioni meteorologiche al mondo.

Il primo satellite di imaging MTG partirà dallo stabilimento Thales Alenia Space di Cannes verso la base di lancio nell’ultimo trimestre del 2022 con un lancio previsto entro la fine dell’anno.