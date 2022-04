Savona: incendio nella discarica di Bossarino, “rogo in soffocamento”

MeteoWeb

Il personale Arpal è intervenuto, a supporto dei Vigili del Fuoco, nell’incendio che si è sviluppato ieri sera, intorno alle 23, nella discarica di Bossarino, in provincia di Savona.

L’agenzia ambientale ha reso noto che “il rogo è in soffocamento per l’azione combinata delle acque di spegnimento e della terra utilizzata a copertura. Il materiale coinvolto nell’incendio è costituito da rifiuti di natura mista“.

Dal monitoraggio effettuato dai tecnici Arpal “non sono state rilevate situazioni anomale nell’ambiente circostante; anche le centraline di rilevamento della qualità dell’aria non hanno registrato valori anormali per gli inquinanti atmosferici“.

Il personale di Agenzia “resta a disposizione delle Autorità competenti per eventuali ulteriori approfondimenti e valutazioni tecniche“.