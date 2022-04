Tempeste di scirocco e sabbia del Sahara nella notte al Sud | FOTO

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco che ieri ha flagellato il Sud Italia è degenerato in una vera e propria tempesta di sabbia in alcune aree di Calabria e Sicilia nella notte: raffiche a 90km/h provenienti da sud/est, cielo coperto, qualche goccia di pioggia e mare in tempesta. In questo scenario, a caratterizzare le condizioni meteo è stata l’ingentissima quantità di sabbia proveniente dal deserto africano che ha reso particolarmente anomala e caratteristica l’atmosfera del Sud Italia.

Particolarmente significative le immagini scattate nel cuore della notte a Reggio Calabria, dove la temperatura è ferma a +20°C come se fossimo già in piena estate (eppure nella stessa località, appena tre giorni fa, nel lunedì di Pasquetta sembrava pieno inverno con una temperatura massima che non ha superato i +13°C nelle ore centrali della giornata!).