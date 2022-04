Confermata la scoperta della “roccia più calda della Terra”

MeteoWeb

La zirconia cubica del cratere del lago Mistastin in Canada, largo 28 km ha richiesto una fusione di oltre 2.370°C, che è la più calda registrata sulla superficie terrestre. Nel 2011, il ricercatore della University of Western Ontario Michael Zanetti e colleghi hanno scoperto una roccia che conteneva piccoli grani di zircone nel cratere del lago Mistastin: è stata successivamente analizzata e si è scoperto che si era formata a 2.370°C a seguito dell’impatto di un asteroide.

Il nuovo studio

Nel nuovo studio, utilizzando campioni raccolti tra il 2009 e il 2011, i ricercatori sono stati in grado di trovare 4 grani di zircone aggiuntivi che hanno confermato la veridicità della scoperta del 2011. Hanno anche individuato e trovato prove in una posizione diversa all’interno della stessa struttura di impatto, secondo cui la roccia fusa (rocce create dopo che roccia e terreno si sono sciolte, dopo l’impatto di un meteorite) si era surriscaldata in modo diverso in più di una posizione, in misura maggiore di quanto precedentemente teorizzato.

“L’implicazione più grande è che stiamo ottenendo un’idea migliore di quanto siano calde queste rocce di fusione da impatto, che inizialmente si sono formate quando il meteorite ha colpito la superficie, e ci dà un’idea migliore della storia della fusione e di come si è raffreddata in questo particolare cratere,” ha spiegato Gavin Tolometti, della University of Western Ontario. “Può anche darci informazioni per studiare la temperatura e la fusione in altri crateri da impatto“. “La maggior parte delle prove conservate, come campioni di vetro e campioni di fusione da impatto, sono state trovate vicino al fondo del cratere,” ha aggiunto. “Applicando questa conoscenza ad altri crateri da impatto, i ricercatori potrebbero essere in grado di trovare maggiori prove delle condizioni di temperatura riscontrate in altri crateri, ma in studi meno ampi“. “Stiamo iniziando a renderci conto che se vogliamo trovare prove di temperature così elevate, dobbiamo esaminare regioni specifiche invece di selezionare casualmente un intero cratere“.

La scoperta della reidite

Secondo il team, questa è la prima volta che la reidite (minerale che si forma quando lo zircone è sottoposto a temperature e pressioni elevate) viene scoperta nel sito di Mistastin. I ricercatori hanno scoperto 3 reiditi che erano ancora conservate nei grani di zircone e prove che altri 2 erano presenti in precedenza ma si sono cristallizzate quando le temperature hanno superato i 1.200°C, a quel punto la reidite non era più stabile. Questo minerale consente agli scienziati di limitare meglio le condizioni di pressione indicando che potrebbe esserci stata una condizione di picco di pressione compresa tra 30 e potenzialmente superiore a 40 GPa (gigapascal). Queste sono le condizioni di pressione che si sono create quando il meteorite ha colpito la superficie in quel momento. Più qualcosa è vicino all’evento di impatto, maggiore sarà la pressione. Alcuni minerali sono stati fortemente compressi da questo evento, ed hanno lasciato dietro di sé strutture che possono essere studiate.

“Considerando quanto era grande la reidite nei nostri campioni, sapevamo che la pressione minima che probabilmente ha registrato era di circa 30 GPa,” ha spiegato Tolometti. “Poiché però ci sono ancora molte reiditi presenti all’interno di alcuni di questi grani, sappiamo che potrebbe anche essere superiore a 40 GPa“. “Ciò fornisce un’idea migliore della quantità di pressione prodotta al di fuori della zona di fusione quando il meteorite ha colpito la superficie“. “La zona di fusione, per impostazione predefinita, avrà pressioni solitamente superiori a 100 GPa, a quel punto una roccia si scioglie completamente o si vaporizza al di fuori di tali condizioni“.

Lo studio è stato pubblicato su Earth and Planetary Science Letters.