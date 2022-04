Scoperte 30 esocomete in un giovane sistema planetario

MeteoWeb

Trenta comete aliene sono state avvistate mentre erano in transito vicino alla giovane stella Beta Pictoris: le loro lunghe code illuminano i cieli dei pianeti in formazione nel sistema. La scoperta della cometa è stata effettuata utilizzando il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, che osserva i cali di luce stellare mentre i corpi planetari transitano davanti alla loro stella. Beta Pictoris, che si trova a 63,4 anni luce di distanza, ospita un polveroso disco di formazione di pianeti che è stato scoperto nel 1983 dall’IRAS, Infrared Astronomy Satellite. Il disco contiene almeno due pianeti, entrambi giganti gassosi, e le osservazioni spettrali raccolte già nel 1987 suggerivano prove di presenza di comete (o “corpi in caduta in evaporazione” come venivano chiamate all’epoca) che rilasciavano polvere e gas nel disco.

Nel 2019, gli astronomi guidati da Sebastian Zieba, dell’Università di Innsbruck in Austria, hanno utilizzato TESS per scoprire tre “esocomete” in transito nel sistema di Beta Pictoris. Ora, un altro team, guidato dall’astronomo Alain Lecavelier des Etangs, dell’Institut d’Astrophysique de Paris in Francia, ha osservato 30 esocomete nel medesimo sistema, comprese le 3 scoperte in precedenza.

“Queste rilevazioni aggiuntive di esocomete sono molto utili perché ora vediamo molte comete diverse di dimensioni diverse, il che significa che possiamo iniziare a confrontare la distribuzione delle dimensioni: quante ne vediamo di piccole rispetto a quelle più grandi,” ha spiegato a Space.com Matthew Kenworthy, astronomo del Leiden Observatory nei Paesi Bassi e un membro di entrambi i gruppi di ricerca.

Sebbene Beta Pictoris non sia la prima stella attorno alla quale sono state scoperte esocomete, è la prima stella in riferimento alla quale è stato possibile misurare la distribuzione dimensionale delle comete. Sulla base delle dimensioni delle loro code e della quantità di polvere che producono (usando come modello la cometa Hale-Bopp), il team di Lecavelier des Etangs è stato in grado di misurare il diametro del nucleo di ciascuna cometa, con un range da 3 a 14 km.

La distribuzione dimensionale delle esocomete corrisponde strettamente alla distribuzione dimensionale delle comete nel nostro Sistema Solare. Il modello suggerisce che i processi che hanno formato le esocomete attorno a Beta Pictoris sono gli stessi che hanno formato le comete del nostro Sistema Solare. A sua volta, è probabile che sia simile anche il modo in cui la formazione delle comete interviene nella formazione planetaria.

Gli astronomi possono saperne di più su come i pianeti del Sistema Solare, inclusa la Terra, si sono formati, studiando proprio i sistemi esoplanetari. Il modello prevalente di formazione dei pianeti, almeno per i pianeti rocciosi, stabilisce che sono il risultato di collisioni e fusioni tra corpi più piccoli: comete, asteroidi e planetesimi. Se la gravità dei corpi coinvolti in una collisione è abbastanza forte, può plasmare i detriti risultanti in un corpo più grande. Se gli oggetti che entrano in collisione sono troppo piccoli, non ci sarà abbastanza gravità per unirli, con conseguente frammentazione e dispersione, corpi più piccoli rispetto a quelli più grandi. Questo è esattamente ciò che gli astronomi hanno osservato nella distribuzione dimensionale delle esocomete di Beta Pictoris.

Per gli scienziati, è importante ottenere più prove sul fatto che i pianeti si formano allo stesso modo attorno a stelle diverse, in modo da poter fare confronti diretti con il nostro Sistema Solare. Si ritiene inoltre che le comete siano importanti per la vita, poiché potenzialmente forniscono acqua e mattoni biologici alle superfici dei pianeti. Beta Pictoris ha solo circa 25 milioni di anni e questo processo di impatto delle comete, che portano gli ingredienti della vita su pianeti terrestri finora invisibili, potrebbe essere già iniziato.

Lo studio che descrive la nuova scoperta è stato pubblicato su Scientific Reports.