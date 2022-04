Paura in Sicilia: bimbo in arresto cardiaco per un boccone di traverso

MeteoWeb

Tragedia sfiorata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. In una scampagnata, un bimbo di 2 anni stava mangiando qualcosa quando, dopo che il cibo gli era andato di traverso, è diventato cianotico. Il cibo era rimasto bloccato nelle alte vie aree. I genitori hanno subito portato il piccolo, ormai privo di sensi, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Presenti in sala il Primario Salvatore Amico, la Dottoressa Vania Lombardo e in un secondo momento anche la rianimatrice Maria Carmela Ciuro, che hanno effettuato le manovre di disostruzione e il massaggio cardiaco.

Dopo circa 10 minuti, il bimbo ha ripreso a respirare e a piangere, facendo tirare un grande sospiro di sollievo alla famiglia e agli operatori sanitari presenti. Adesso il piccolo è ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria.