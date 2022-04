Sileri: “a maggio spostiamo la mascherina dalla faccia alla tasca”

MeteoWeb

Sull’obbligo di mascherina “prenderemo una decisione la prossima settimana guidata dai numeri. E’ comunque tempo di eliminare l’obbligo di mascherina al chiuso in alcune circostanze. E’ ovvio che dovrà essere tenuta nei viaggi in treno e sui mezzi pubblici. Anche negli uffici, dove c’è un contatto più stretto tra soggetti adulti. Spostiamo la mascherina dalla faccia alla tasca, non la abbandoniamo. I contagi ancora ci sono, quindi dobbiamo essere prudenti. Sono convinto che a giugno e luglio saremo senza mascherina“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Rtl 102.5.

“Nei prossimi anni dovremo farci richiami del vaccino contro il Covid. Non parliamo di quarta dose, quindi, ma di richiamo come accade con tutti i vaccini contro i virus che circolano più facilmente. Io che faccio il medico dal ’98… quanti richiami ho fatto? Una ventina. L’immunità da questo tipo di virus non è eterna. Neppure quella per il tetano, per esempio,” ha proseguito Sileri. “La scelta della pillola anti-Covid in farmacia è segno che si è passati da uno stato pandemico a uno endemico dove il virus non fa più paura, andiamo verso una fase di normalità. In Italia non può succedere come Shanghai dove hanno fatto una politica “Covid zero”, una politica assurda perché non si può eliminare il virus, ma si convive tranquillamente con esso“.