Space Perspective svela le cabine di lusso che porteranno i passeggeri nella stratosfera | FOTO

I passeggeri che sceglieranno Space Perspective voleranno con stile. La società con sede in Florida è al lavoro per realizzare viaggi con clienti paganti (oltre a payload di ricerca) nella stratosfera a bordo della sua “Spaceship Neptune“, una capsula pressurizzata che si innalzerà in alto sopra la Terra, trasportata da un enorme pallone.

Space Perspective ha pubblicato illustrazioni artistiche degli interni di Spaceship Neptune, che includeranno finestre panoramiche a 360 gradi e persino un bagno con vista. L’annuncio ha coinciso con l’anniversario del primo volo spaziale umano del cosmonauta Yuri Gagarin nel 1961 (12 aprile).

Sulla base delle immagini, si può dedurre che la cabina di SpaceShip Neptune sembra avere almeno un paio di configurazioni. Una ha sedili reclinabili, ad esempio, mentre un’altra, dove sono visibili divani, può ospitare una “cena più intima per due o un evento speciale“, hanno spiegato martedì i rappresentanti di Space Perspective.

Space Perspective fornirà anche cibo e bevande e la capsula è dotata di illuminazione che può essere attenuata per vedere le stelle o la curvatura della Terra. Nella “Space Lounge” della capsule saranno presenti anche un telescopio, schermi interattivi e decorazioni, come lampade da terra e piante, per “ricordare la natura interconnessa del nostro pianeta“, ha aggiunto la società.

“La nostra missione è ispirare gli esploratori spaziali a connettersi più strettamente con il nostro pianeta e tra di loro, e l’ambiente in cui viaggiano con noi è fondamentale per questo,” ha affermato Jane Poynter, fondatrice, co-CEO e Chief Experience Officer di Space Perspective. “La nostra Space Lounge è un mondo lontano dagli ambienti bianchi e utilitaristici presenti in ​​altri veicoli spaziali“.

Una tipica missione Space Perspectives decollerà all’alba e impiegherà circa 2 ore per raggiungere l’altitudine massima di 30 km. Spaceship Neptune si librerà per circa 2 ore a tale altezza, e in seguito impiegherà altre 2 ore circa per riscendere lentamente ed effettuare uno splashdown, dopodiché verrà recuperata da una nave.

Space Perspective spera di iniziare i voli commerciali nel 2024, con i passeggeri paganti che dovrebbero spendere circa 125mila dollari ciascuno per l’opportunità. Per fare un confronto, Virgin Galactic attualmente addebita 450mila dollari per posto sui suoi voli suborbitali. Blue Origin di Jeff Bezos non ha ancora rilasciato dettagli generali sui prezzi.

Finora, ci sono circa 600 persone nella lista d’attesa di Space Perspective: ciascuna ha effettuato un deposito rimborsabile di appena 1.000 dollari. La società ha raccolto milioni in finanziamenti iniziali e ha effettuato con successo un volo di prova senza equipaggio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida nel 2021.