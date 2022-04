SpaceX firma il primo accordo con la principale compagnia aerea statunitense per fornire Wi-Fi gratuito ai passeggeri

MeteoWeb

SpaceX di Elon Musk ha firmato il suo primo accordo in assoluto con una delle principali compagnie aeree statunitensi per fornire gratuitamente la connessione wireless ai passeggeri utilizzando la rete satellitare Starlink. L’accordo con Hawaiian Airlines, che potrebbe essere implementato già il prossimo anno, dovrebbe aumentare la pressione sulle compagnie aeree rivali affinché forniscano la connessione Wi-Fi gratuita ai passeggeri.

“Hawaiian non offre attualmente il Wi-Fi in volo e ha una vasta rete di voli sull’Oceano Pacifico, che dalle Hawaii serve gli Stati Uniti continentali, il Giappone, l’Australia e la Nuova Zelanda, tra le altre destinazioni. Prevede di offrire la connettività Starlink sui suoi voli dal suo stato di origine verso le città degli Stati Uniti continentali e verso le sue destinazioni internazionali”, ha riportato CNBC.

“Storicamente, abbiamo esaminato il nostro mercato e non abbiamo visto grandi opzioni nel Pacifico. In realtà non abbiamo alcuna connettività sulla nostra flotta oggi“, ha affermato Avi Mannis, chief marketing and communication officer di Hawaiian. “Le opzioni sono migliorate nel tempo, ma abbiamo aspettato fino a quando non ci fosse stata un’offerta di prodotti che pensavamo sarebbe stata all’altezza delle aspettative dei nostri ospiti”.

Jonathan Hofeller, vicepresidente delle vendite commerciali di Starlink presso SpaceX, ha dichiarato che Hawaiian Airlines “si stava assicurando che i suoi passeggeri sperimentassero Internet ad alta velocità come ci aspettiamo nel XXI secolo, rendendo le seccature come scaricare film prima del decollo un ricordo del passato”.

Elon Musk, fondatore di SpaceX, è sulle prime pagine dai giornali da settimane, da quando ha fatto un’offerta multimiliardaria per acquistare Twitter.