Freddo e neve in Spagna: risveglio insolito per gli abitanti di Pamplona | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Risveglio insolito per gli abitanti di Pamplona: la città spagnola è stata interessata stamattina da un’intensa nevicata.

Le condizioni meteo stanno provocando alcuni disagi ai trasporti nella regione di Navarra: per tale motivo è stata annullata la visita prevista del premier Pedro Sanchez al Centro Nazionale delle Energie Rinnovabili.

Quasi tutto il Paese si sta preparando per affrontare l’arrivo di un fronte di aria gelida che nel weekend farà scendere la colonnina di mercurio ben al di sotto della media: secondo l’Agenzia Statale di Meteorologia, sono previste minime sotto zero in alcuni capoluoghi di provincia della Spagna centrale come Avila, Soria, Palencia o Cuenca.