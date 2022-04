Spazio e ambiente: nuovo passo verso la sostenibilità per Esrin

Per Esrin , lo stabilimento dell’ ESA in Italia , dopo l’inaugurazione di un secondo campo fotovoltaico nel 2021 e la costruzione di due nuovi edifici certificati LEED Gold, è ora il turno della circolarità e del green commuting .

La stazione di compostaggio consentirà di trattare 35 tonnellate di rifiuti organici prodotti dalla mensa del sito e di trasformarli, tramite un processo aerobico, in fertilizzante pronto per il riutilizzo sullo stesso terreno di Esrin.

Alla circolarità dei rifiuti si aggiunge un secondo progetto innovativo riguardante l’installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche. Il vero valore aggiunto di questa installazione, più che la positiva influenza sul commuting dei dipendenti, si basa sulla digitalizzazione del servizio di ricarica.

I dati infatti contribuiscono alla corretta gestione ed ottimizzazione dell’infrastruttura e soprattutto aprono la strada allo sviluppo di progetti di mobility green multi-canale. È infatti in fase di sviluppo una applicazione che abiliterà non solo la mobilità elettrica ma anche l’utilizzo di trasporto pubblico ed il car pooling. Questo contribuirà a ridurre il footprint in termini di gas serra (GHG) del sito, stimato oggi per ESA pari a 3.500 tonnellate/anno di CO2 equivalente.