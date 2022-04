Spazio: l’astronauta Guidoni incontra gli studenti in Molise

MeteoWeb

L’astronauta Umberto Guidoni sarà, martedì 12 aprile, in Molise per un incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo Petrone di Campobasso. Alle 10.30 parteciperà all’evento “Con la testa tra le stelle” insieme agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. “Guidoni – spiega il dirigente scolastico Giuseppe Natilli – attraverso il racconto documentato di alcuni momenti delle sue missioni interspaziali, veicolerà messaggi significativi per l’utenza alla quale si rivolgerà: l’importanza di perseverare nei propri obiettivi, la fiducia in se stessi come forza necessaria a superare certi limiti, la necessità di coltivare dei sogni, provando a guardare in alto, ‘tra le stelle’, al fine di elevarsi e migliorarsi, rifiutando il compromesso di una società che spesso costringe le nuove generazioni ad un appiattimento dell’individualità a favore della massificazione di scelte, gusti e modi di essere“.