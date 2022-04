Spazio: la Russia posticipa le missioni lunari, dopo il 2030 l’invio di un equipaggio sul satellite

MeteoWeb

L’agenzia spaziale russa intende realizzare un razzo vettore super pesante dopo il 2030, in grado di inviare anche un equipaggio sulla Luna: lo ha dichiarato il capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin, alla Tass. “Abbiamo tutti i componenti per creare questo veicolo spaziale super potente che sarà sottoposto ai test di sviluppo del volo richiesti in un’orbita bassa vicino alla Terra,” ha evidenziato Rogozin. “La missione sarà possibile una volta testato completamente il sistema di atterraggio e decollo dalla Luna che sarà basato sulla tecnologia della missione lunare Luna-28“.

Per quanto riguarda l’orbiter lunare russo Luna-26 e il lander pesante Luna-27, il lancio potrebbe essere posticipato a causa delle “circostanze attuali” ha spiegato Rogozin nell’intervista alla Tass. La missione Luna-25 (primo veicolo spaziale russo sulla superficie del satellite) invece sarà lanciata entro quest’anno. “La scienza è molto importante, ma ora stiamo parlando dell’attività del gruppo orbitale russo (che si occupa dei satelliti), del portarlo a un nuovo livello, del suo lavoro come gruppo di impiego anche militare Ma non rimanderemo a lungo le missioni lunari“.