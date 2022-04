Spazio, Missione Artemis: stop al test, nuovo tentativo nei prossimi giorni

MeteoWeb

Nuovo stop al test del razzo Artemis, la missione della NASA per il ritorno alla Luna. Il conto alla rovescia è stato fermato per la seconda volta: dopo che il 3 aprile un problema tecnico alle valvole di ventilazione aveva costretto a interrompere il caricamento del propellente, anche il secondo test è stato interrotto per un problema analogo. Probabilmente saranno necessari giorni prima di eseguire un nuovo tentativo.

Il ” wet dress rehearsal” è l’ultimo grande test prima del lancio: consente al team di esercitarsi nel caricamento del propellente e di controllare a fondo i sistemi del razzo Artemis I.