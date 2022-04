Spazio: pronto il nuovo messaggio per gli alieni

MeteoWeb

Dopo quasi mezzo secolo dal primo, è pronto per essere trasmesso un nuovo messaggio per gli alieni: facendo seguito a quello inviato nel 1974, le informazioni vanno ormai aggiornate, nella speranza che giungano a forme di vita extraterrestri abbastanza intelligenti da comprenderle e mettersi in contatto con la Terra.

Il nuovo messaggio è stato messo a punto da un gruppo internazionale di ricerca guidato da Jonathan Jiang, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, e lo studio relativo è stato pubblicato su arXiv.

Gli autori hanno già individuato anche i due telescopi che raccoglieranno l’eredità di quello di Arecibo, che ha inviato il primo messaggio: l’Allen Telescope Array in California e il Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope in Cina.

Il messaggio inizia introducendo il nostro sistema numerico e nozioni matematiche di base, per passare poi a spiegare l’idea del tempo. Altre informazioni riguardano la data in cui il messaggio è stato inviato dalla Terra, la struttura e la chimica del DNA e della vita come la conosciamo. Le parti finali, invece, comprendono due disegni stilizzati di un uomo e una donna, una mappa della superficie terrestre, uno schema del nostro Sistema Solare e le sue coordinate, e infine le frequenze radio da utilizzare per rispondere.