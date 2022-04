Gli Stati Uniti continuano ad acquistare petrolio russo nonostante il loro stesso divieto

MeteoWeb

Nonostante siano stati uno dei primi paesi a introdurre un divieto sulle importazioni di energia dalla Russia, gli Stati Uniti continuano a importare grandi quantità di petrolio nonostante le proteste pubbliche. Perché gli USA continuano a importare petrolio soggetto a embargo? Dal 19 al 25 marzo, secondo un rapporto dell’Energy Information Administration (EIA) statunitense, Washington ha aumentato del 43% le sue importazioni di petrolio dalla Russia. I dati EIA mostrano che, ogni giorno, gli Stati Uniti acquistano fino a 100.000 barili di greggio dalla Russia. Nella settimana dal 19 al 25 febbraio, le importazioni di petrolio dalla Russia sono state sospese. Tuttavia, all’inizio di marzo, il volume delle importazioni di greggio statunitense dalla Russia è aumentato al livello più alto del 2022, a 148.000 barili al giorno (bpd).

Gli Stati Uniti hanno aumentato le importazioni di petrolio greggio da Mosca nonostante il divieto del presidente Joe Biden di importazioni e investimenti nel settore energetico russo. Nel 2021, la fornitura di petrolio della Russia agli Stati Uniti è più che raddoppiata rispetto al 2020, raggiungendo 72,6 milioni di barili, pari al 3,3% delle importazioni totali di Washington. La Russia fornisce anche il 20% di tutti i prodotti petroliferi agli Stati Uniti. Il divieto di importazione degli Stati Uniti prevede un periodo di esclusione di 45 giorni per i contratti esistenti. Gli importatori stanno approfittando di questo periodo per accumulare greggio dalla Russia. Secondo i dati di Greenpeace UK, da quando il divieto di importazione è stato annunciato dall’8 al 27 marzo, circa 10 petroliere russe sono arrivate negli Stati Uniti.

La reazione della popolazione

Nei giorni successivi al divieto delle importazioni russe di petrolio e gas da parte degli Stati Uniti, Audrey Uhlmann e il suo team di Greenpeace UK hanno creato uno strumento per tracciare i movimenti delle petroliere dalla Russia a livello globale. “I politici dicono le cose giuste, ma non agiscono“, ha affermato Georgia Whitaker, attivista petrolifera di Greenpeace nel Regno Unito. “Ogni nave cisterna che arriva è un finanziamento extra per la guerra”. Le informazioni sulla posizione della nave vengono aggiornate automaticamente da Twitter, in base ai dati pubblicamente disponibili dal servizio API (Application Programming Interface) di Marine Traffic. Tali dati provengono dai computer di bordo e dai dispositivi di localizzazione, comprese le informazioni sulla loro identità, posizione e destinazione.

Secondo Uhlmann, il team di data science di Greenpeace UK ha iniziato compilando un elenco dei terminali petroliferi e del gas della Russia. Utilizzando i servizi dell’API del traffico marittimo, il team identifica automaticamente le navi in ​​partenza dai terminal russi ogni 15 minuti e segnala la loro posizione ogni due ore sul proprio account Twitter. Sebbene inizialmente monitorasse solo navi cisterna molto grandi, il progetto si è ampliato la scorsa settimana per aggiornare i dati di navi cisterna con una capacità di carico di almeno 10.000 tonnellate. Attivisti di Greenpeace hanno protestato contro l’arrivo di una petroliera russa a New York. In uno sforzo simile, un gruppo di attivisti nordici ha remato su piccole imbarcazioni e ha persino nuotato per affrontare due enormi petroliere russe e ha invitato l’Europa a rifiutarsi di importare combustibili fossili all’inizio di questo mese.