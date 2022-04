Stazione Spaziale cinese: conclusa la missione Shenzhou-13, taikonauti pronti al rientro

MeteoWeb

La missione cinese Shenzhou-13 ha completato tutte le mansioni programmate: la capsula si separerà dal modulo centrale della stazione spaziale Tianhe al momento opportuno e raggiungerà il sito di atterraggio di Dongfeng nella regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale: E’ quanto ha reso noto la China Manned Space Agency. E’ stato precisato che l’equipaggio della Shenzhou-13 composto da Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu è pronto per la partenza e che, presso il sito di atterraggio di Dongfeng, sono in corso i preparativi per il ritorno dei tre astronauti.