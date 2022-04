Stazione Spaziale: posticipato il lancio di Samantha Cristoforetti, nuovo rinvio per maltempo

MeteoWeb

Nuovo rinvio per il lancio dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, previsto in precedenza non prima del 26 aprile. La partenza da Cape Canaveral è stata posticipata a causa del maltempo: la NASA ha reso noto che la prima data utile è ora mercoledì 27 aprile alle 09:52 ora italiana.

La decisione è dovuta al maltempo, che ha spostato a domani il rientro a Terra della missione Ax-1 di Axiom Space, la prima interamente privata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le avverse condizioni meteo hanno impedito il rientro di sicurezza della capsula Crew Dragon Endeavour che dovrà riportare a Terra i 4 astronauti della missione Ax-1 arrivati sulla ISS il 9 aprile.

In seguito al rientro di Endeavour potrà ripartire il conto alla rovescia per la Crew Dragon “Freedom” con a bordo l’astronauta italiana. E’ necessario un intervallo di tempo di almeno 2 giorni per analizzare tutti i dati del rientro della Ax-1 e ripristinare il via alle operazioni di lancio della nuova missione.