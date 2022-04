Stromboli: cade in un canalone, recuperato turista ferito | FOTO

MeteoWeb

Allertati dai Carabinieri di Stromboli, nella mattina di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto per il recupero di un turista straniero, infortunatosi a causa di una caduta all’interno di un impervio canalone dell’isola, nella zona di Vallonazzo.

Uno dei soccorritori SASS, già presente a Stromboli, ha rapidamente raggiunto l’infortunato per prestare i primi soccorsi e valutare lo scenario d’intervento. L’escursionista, a seguito della rovinosa caduta, presentava traumi alla spalla e al torace, mentre risultava in buone condizioni di salute, sebbene provato, il figlio che era insieme a lui.

Nel frattempo, da Catania si è alzato in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha raggiunto il target e, in collaborazione con i tecnici sul posto, ha recuperato mediante una operazione al verricello l’infortunato per il trasporto all’ospedale di Messina.

Allertati come da protocollo i militari del SAGF della Guardia di Finanza.

Presenti sul posto i Carabinieri della locale stazione.