Il telescopio James Webb è completamente allineato: inizia la messa in servizio degli strumenti

L’allineamento del telescopio spaziale James Webb della NASA è stato completato. Dopo una revisione completa, è stato confermato che l’osservatorio è in grado di catturare immagini nitide e ben focalizzate con ciascuno dei suoi quattro potenti strumenti scientifici di bordo. Dopo aver completato la settima e ultima fase dell’allineamento del telescopio, il team ha tenuto una serie di riunioni decisionali chiave e ha convenuto all’unanimità che Webb è pronto ad andare avanti nella sua prossima e ultima serie di preparativi, ossia la messa in servizio degli strumenti scientifici. Questo processo richiederà circa due mesi: le operazioni scientifiche inizieranno in estate.

L’allineamento del telescopio su tutti gli strumenti di Webb può essere visto in una serie di immagini che catturano l’intero campo visivo dell’osservatorio. “Queste straordinarie immagini di prova da un telescopio allineato con successo dimostrano ciò che le persone di Paesi e continenti possono ottenere quando c’è un’audace visione scientifica per esplorare l’universo”, ha affermato Lee Feinberg, responsabile degli elementi del telescopio ottico Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA.

Le prestazioni ottiche del telescopio continuano a essere migliori delle previsioni più ottimistiche del team di ingegneri. Gli specchi di Webb ora stanno indirizzando la luce completamente focalizzata raccolta dallo spazio verso ogni strumento e ogni strumento sta catturando con successo le immagini con la luce che gli viene consegnata. La qualità dell’immagine fornita a tutti gli strumenti è limitata dalla diffrazione, il che significa che la finezza dei dettagli che può essere vista è la migliore fisicamente possibile date le dimensioni del telescopio. Da questo momento in poi le uniche modifiche agli specchi saranno regolazioni periodiche molto piccole ai segmenti dello specchio primario.

Ora, il team di Webb rivolgerà la sua attenzione alla messa in servizio degli strumenti scientifici. Ogni strumento è un set altamente sofisticato di rilevatori dotati di lenti, filtri e apparecchiature personalizzate unici che lo aiutano a svolgere la scienza per cui è stato progettato. Le caratteristiche specialistiche di questi strumenti saranno configurate e gestite in varie combinazioni durante la fase di messa in servizio degli strumenti per confermare completamente la loro prontezza per la scienza. Con la conclusione formale dell’allineamento del telescopio, il personale chiave coinvolto nella messa in servizio di ogni strumento è arrivato al Mission Operations Center presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora e parte del personale coinvolto nell’allineamento del telescopio ha concluso i propri compiti.

Sebbene l’allineamento del telescopio sia completo, rimangono alcune attività di calibrazione del telescopio: come parte della messa in servizio dello strumento scientifico, al telescopio verrà comandato di puntare in diverse aree del cielo in cui la quantità totale di radiazione solare che colpisce l’osservatorio varierà per confermare la stabilità termica quando cambia obiettivi.