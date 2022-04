Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Lascari, +10°C a Urbino

MeteoWeb

Un Ciclone Mediterraneo è collocato a ridosso di Sardegna e Sicilia dove si stanno verificando i fenomeni meteorologici più estremi di queste ore, in termini di piogge anche intense in Sardegna e di venti localmente impetuosi in Sicilia. Temperature in aumento nelle regioni tirreniche centro-meridionali e al Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 21 aprile 2022, in alcune località italiane: