Tempesta di sabbia avvolge l’Iraq, decine di ricoveri per problemi respiratori | VIDEO

La maggior parte dell’Iraq è stata colpita oggi, per il 3° giorno consecutivo, da una tempesta di polvere e sabbia che ha portato a “decine” di ricoveri per problemi respiratori.

La nuvola di sabbia ha avvolto inizialmente il Nord del Paese giovedì scorso. Oggi si è spostata verso Sud, raggiungendo Baghdad e altre città come Nassiriya.

La visibilità è quasi nulla nelle zone interessate. La tempesta ha causato “decine di ricoveri in tutto l’Iraq per problemi respiratori“, ha dichiarato Saif al-Badr, portavoce del Ministero della Salute. Il fenomeno dovrebbe venire meno in giornata, secondo Amer al-Jabri, direttore dell’informazione meteorologica irachena. Tempeste di sabbia e polvere sono comuni in Iraq, paese semi-desertico, soprattutto in primavera. Jabri, però, ha riferito di aspettarsi in futuro un “aumento delle tempeste di sabbia dovute a siccità, desertificazione e deficit di pioggia che indeboliscono la copertura vegetale“, in grado di mitigare gli effetti delle tempeste.