Acquazzoni in Piemonte: temporale si abbatte su Novara, grandine anche sull’A4 | FOTO

Un intenso temporale con grandine si è abbattuto sulla zona Ovest di Novara, in Piemonte, colpendo anche l’Autostrada A4. Dopo la giornata di oggi, soleggiata e con temperature tiepide, questa sera i novaresi sono stati sorpresi da un acquazzone che si è abbattuto sulla città, portando in pochi minuti 22mm di pioggia nella zona Ovest della città, e 10mm in Centro.

E altri acquazzoni sparsi sono stati segnalati da metà pomeriggio anche sul Vercellese, sull’alto Biellese e nel Verbano Cusio Ossola, con 20mm di pioggia registrati sul Mottarone, 15mm ad Omegna e 13mm a Pallanza (Stresa).