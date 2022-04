Scienza, la teoria della “scimmia ubriaca”: ecco perché amiamo l’alcol

MeteoWeb

La passione dell’uomo per l’alcol potrebbe derivare dai nostri antenati primati. Robert Dudley, biologo della Università della California Berkeley, è stato incuriosito per 25 anni dall’amore degli umani per l’alcol. Nel 2014 ha scritto un libro in cui proponeva che la nostra attrazione per l’alcol è nata milioni di anni fa, quando i nostri antenati scimmie hanno scoperto che il profumo dell’alcol li portava a frutti maturi, fermentanti e nutrienti. Dudley ha dato alla sua teoria il nome di teoria della “scimmia ubriaca”.

Ora, a supporto di questa idea, arriva un nuovo studio, condotto dalla primatologa Christina Campbell della California State University, Northridge (CSUN), e dalla sua studentessa Victoria Weaver. Le ricercatrici hanno raccolto frutta mangiata e scartata dalle scimmie ragno dalla mano nera (Ateles geoffroyi) a Panama. Hanno scoperto che la concentrazione di alcol nel frutto era tipicamente compresa tra l’1% e il 2% in volume, un sottoprodotto della fermentazione naturale dei lieviti che mangiano lo zucchero nei frutti in maturazione. Inoltre, i ricercatori hanno raccolto l’urina da queste scimmie e hanno scoperto che l’urina conteneva metaboliti secondari dell’alcol. Questo risultato mostra che gli animali stavano effettivamente metabolizzando la sostanza, cioè stavano utilizzando l’alcol per produrre energia.

“Per la prima volta, siamo stati in grado di dimostrare, senza ombra di dubbio, che i primati selvatici, senza l’interferenza umana, consumano frutta contenente etanolo“, ha affermato Campbell, Professoressa di antropologia della CUSN. “Questo è solo uno studio, e ne servono ulteriori, ma sembra che ci possa essere del vero in quell’ipotesi della “scimmia ubriaca” che ritiene che la propensione degli esseri umani a consumare alcol derivi da un profondo richiamo radicato dei primati frugivori (mangiatori di frutta) per l’etanolo presente in natura alla ricerca dei frutti maturi. Parallelamente, altri ricercatori della Università della California stanno conducendo uno studio sul contenuto di alcol nella dieta a base di frutta degli scimpanzé in Uganda e Costa d’Avorio. Lo studio, apparso questo mese sulla rivista Royal Society Open Science, è stato condotto a Barro Colorado Island a Panama, dove Dudley ha spesso condotto ricerche e dove ha iniziato a pensare al ruolo dell’etanolo nelle diete animali e al ruolo nel piacere e abuso di alcol. Dudley dubita che le scimmie sentano gli effetti inebrianti dell’alcol che gli umani apprezzano”, ha detto.

“Probabilmente non si stanno ubriacando, perché le loro viscere si stanno riempiendo prima che raggiungano livelli inebrianti. Ma sta fornendo alcuni benefici fisiologici. Forse, inoltre, c’è un beneficio antimicrobico all’interno del cibo che stanno consumando, o l’attività del lievito e dei microbi potrebbe predigerire il frutto”, ha aggiunto l’esperta.

La necessità di un elevato apporto calorico delle scimmie potrebbe aver influenzato in modo simile le decisioni degli antenati umani nella scelta del frutto da mangiare, ha aggiunto Campbell. Nel tempo, la disponibilità di alcol in forma liquida, senza la polpa che riempie i frutti in fermentazione, ha condotto ad una progressiva tendenza ad esagerare che spiegherebbe in parte l’abuso di alcol, suggeriscono gli scienziati.

L’idea che l’attrazione naturale degli esseri umani per l’alcol sia ereditata dai nostri antenati primati potrebbe aiutare gli esperti a sviluppare nuovi punti di vista ed affrontare meglio il problema della dipendenza da alcol.