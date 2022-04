Forte terremoto in Bosnia: paura nei Balcani e al Centro/Sud Italia, un morto, diversi feriti e molti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Paura, danni, e purtroppo una vittima in Bosnia: alle 23:07 di ieri sera si è verificato un terremoto magnitudo 6.0 nel Paese, ad una profondità ipocentrale stimata intorno a 10 km. L’epicentro è stato localizzato a circa 60 km a sud di Mostar. Il bilancio al momento è di una vittima, diversi feriti, molti danni e centinaia di persone in strada.

La scossa è stata avvertita nettamente anche al Centro/Sud Italia ma, secondo quanto riferito via Twitter dai Vigili del Fuoco all’esito di una prima ricognizione, senza danni a persone e cose. E’ stato avvertito anche lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, ma anche nella zona della Bassa friulana: non si registrano danni ma alcuni cittadini hanno telefonato preoccupati ai centralini delle forze di soccorso, per segnalare e per avere qualche informazione specifica.

La vittima finora accertata in Bosnia è una donna di 28 anni la cui casa nella città di Stolac, non lontana da Mostar, è stata travolta da una frana causata dal terremoto. I genitori della donna che si trovavano con lei in casa sono rimasti gravemente feriti.

Il terremoto è stato avvertito con forza in tutta la Bosnia Erzegovina, in Croazia, Serbia e Montenegro, ed è stato seguito da molte altre repliche, meno forti.

Il precedente grande terremoto nei Balcani, di magnitudo 6,4, si è verificato il 29 dicembre 2020 in Croazia, nella regione di Petrinja: ha provocato la morte di 7 persone e distrutto centinaia di edifici e case. Nel marzo 2020 la capitale croata è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.3 che ha causato ingenti danni. Nel novembre 2019, oltre 50 persone sono morte in Albania a seguito di un terremoto magnitudo 6,4 che ha lasciato anche migliaia di persone senza casa.

Il terremoto in Bosnia-Erzegovina, l’analisi INGV

In passato, la stessa regione è stata colpita da altri eventi di magnitudo significativa, spiegano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul blog INGVterremoti: il sisma “del 5 settembre 1996 di magnitudo Mw 5.8 circa 15 km a sud-ovest dell’epicentro odierno e quello del 14 febbraio 1927 di magnitudo Mw 6.0 circa 15 km a nord“.

La stima dei parametri di scuotimento del suolo che l’INGV effettua per eventi nel territorio italiano, sulla base dei dati dei sismometri e delle successive interpolazioni derivanti da conoscenze sismologiche, “non è in questo caso basata su dati registrati e è quindi esclusivamente teorica. In zona epicentrale, la mappa indica intensità macrosismiche tra il VI ed il VII grado della .

L’evento “è stato ampiamente risentito sul territorio italiano, in tutta la costa adriatica ed in gran parte delle regioni centro-meridionali“.