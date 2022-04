Scosse di terremoto al confine tra Emilia Romagna e Toscana | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Due scosse di terremoto si sono verificate a distanza di 4 minuti in Emilia Romagna e Toscana nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile. Entrambe le scosse sono avvenute nella stessa zona, vicino al confine tra le due regioni.

In particolare, alle 17:49 è avvenuta una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro individuato a Firenzuola, in provincia di Firenze. L’evento, che si è verificato a 13,5km di profondità, è stato il più avvertito nelle due regioni. La scossa è stata avvertita in diversi paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo, come Casola Valsenio (Ravenna). “L’abbiamo sentita distintamente. C’è stato un po’ di spavento”, ha detto il sindaco Giorgio Segrini all’ANSA. Al momento non risultano segnalazioni di danni.

La seconda scossa, di magnitudo 2.4, è avvenuta alle 17:53 e ha avuto epicentro a Monghidoro, nel Bolognese. L’evento si è verificato a 17,3km di profondità.

In precedenza, alle 16:10 è stata registrata un’altra piccola scossa, di magnitudo 1.7, con epicentro sempre a Monghidoro e profondità di 15,9km.