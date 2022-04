Terremoto in Toscana: epicentro all’Abetone, avvertito anche in Emilia Romagna | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle 15:51 di oggi, sabato 23 aprile, in Toscana. L’epicentro è stato individuato all’Abetone, in provincia di Pistoia. L’evento è avvenuto ad una profondità di 11,7km.

Secondo quanto riferito, al momento non si registrano danni a cose o persone, ma la scossa è stata distintamente avvertita da molti abitanti della zona che si sono riversati in strada uscendo dalle proprie abitazioni. In maniera meno forte, il sisma è stato avvertito anche in molte altre località della Toscana centrale.

La scossa è avvenuta vicino al confine con l’Emilia Romagna ed è stata avvertita anche in questa regione.