The Shard, il grattacielo più alto d’Europa si trova a Londra

Uno tra i principali simboli della moderna Londra è il famoso The Shard (conosciuto anche come London Bridge Tower), il grattacielo a forma di scheggia disegnato dall’architetto italiano Renzo Piano. Si trova a poca distanza dal London Bridge, è alto circa 310 metri ed è al momento il grattacielo più alto d’Europa .

Ma come è stato costruito? E cosa contiene al suo interno?

Il progetto

La “scheggia” di Londra è stata progettata dall’architetto italiano Renzo Piano, in collaborazione con Richard Rogers – già autore del Centre Pompidou di Parigi. L’idea di realizzare un grattacielo così maestoso fa parte di un progetto di riqualificazione dell’area di South Bank a Londra: per riqualificare l’ex-area industriale si è deciso di realizzare non solo un quartiere commerciale ma anche un grattacielo a pochi passi dal London Bridge.

Il grattacielo ha una base ottagonale irregolare e si sviluppa verticalmente come una moderna piramide. Ma cosa c’è dentro?

Al suo interno sono presenti 95 piani, collegati tra loro da 11 ascensori che possono raggiungere i 20 km/h! I piani inferiori sono più ampi e dedicati agli uffici mentre, a salire, quelli con una superficie minore ospitano ristoranti, hotel e appartamenti di lusso. Al settantaduesimo piano è perfino presente una galleria panoramica aperta al pubblico – nel caso foste interessati, il costo della visita è attorno alle 30 sterline.

La costruzione del grattacielo

Lo Shard è stato il primo grattacielo al mondo ad essere realizzato con la tecnica del “top-down“. E che significa? In parole semplici, i primi 23 piani dell’edificio sono stati realizzati mentre le fondazioni dell’edificio non erano ancora concluse. Il cantiere si muoveva quindi su due fronti: verso l’alto (per la costruzione dei piani alla base del grattacielo) e verso il basso (per la realizzazione delle fondazioni). Perché fare tutto contemporaneamente? Semplice, questo ha permesso di risparmiare ben 4 mesi di lavori!

Un’altra particolarità del grattacielo è la sua struttura che varia con l’altezza dell’edificio: i tre livelli seminterrati sono realizzati con una struttura in calcestruzzo; dal piano terra al piano 40 con una struttura in acciaio; dal piano 41 al 69 ancora con una struttura in calcestruzzo e da lì fino al 92o e ultimo piano è presente una guglia in acciaio. Ma perché utilizzare il calcestruzzo per la costruzione piani centrali? Questa scelta è stata fatta per ridurre al minimo l’accelerazione laterale, diminuendo di conseguenza l’oscillazione dell’edificio in caso di forte vento. Inoltre la guglia in acciaio da 500 tonnellate è stata pre-assemblata, così da limitare i rischi legati al lavoro ad una quota così elevata.