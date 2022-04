Stazione spaziale cinese: operazioni in corso, Tianzhou-3 attracca al porto anteriore di Tianhe

MeteoWeb

Il cargo Tianzhou-3 si è separato dal modulo centrale della stazione spaziale cinese Tianhe, e vi si è riagganciata oggi. La China Manned Space Agency ha reso noto che Tianzhou-3 si è separata dal porto d’attracco posteriore di Tianhe alle 05:02 del mattino ora di Pechino, si è spostata verso il porto anteriore del modulo, per completare operazioni di rendez-vous e di docking gestiti da computer alle 09:06. L’Agenzia ha anche spiegato che la combinazione di Tianhe e Tianzhou-3 è in buone condizioni, in attesa dell’attracco del cargo Tianzhou-4, della capsula con equipaggio Shenzhou-14 e del modulo laboratorio Wentian.

La Cina prevede il completamento della costruzione della sua stazione spaziale entro la fine del 2022. Quest’anno è previsto un totale di 6 missioni, tra cui il lancio della navicella cargo Tianzhou-4 a maggio,del la capsula Shenzhou-14 a giugno, del modulo laboratorio Wentian a luglio e del modulo laboratorio Mengtian a ottobre.