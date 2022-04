USA, violente tempeste nel Sud-Est: tornado devasta Pembroke, morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violente tempeste con grandine, forti venti e tornado stanno colpendo il Sud-Est degli Stati Uniti, provocando la morte di almeno due persone, una in Georgia e un’altra in Texas. Le autorità hanno avvisato che potrebbe seguire un secondo giorno di violento maltempo dopo i fenomeni delle scorse ore.

Più di 50.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità dal Texas orientale alla Carolina del Sud. i blackout sono avvenuti in un giorno in cui il National Weather Service ha emesso per ore un flusso ininterrotto di allarmi per tornado mentre il sistema temporalesco attraversava Mississippi, Alabama, Georgia e Carolina del Sud.

Una donna ha perso la vita a Pembroke, in Georgia, dove un sospetto tornado ha divelto parte del tetto del tribunale della contea di Bryan, distrutto l’ingresso di un edificio del governo locale e danneggiato le case nei quartieri vicini, ha affermato Matthew Kent, un portavoce della contea. Alcune case sono state spazzate via dei venti violenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Kent ha detto che molte altre persone sono rimaste ferite nella contea circa 50km ad ovest di Savannah.

Nel Texas orientale, WM Soloman, 71 anni, è morto quando i venti di tempesta hanno fatto cadere un albero sulla sua casa a Whitehouse, circa 160 chilometri a sud-est di Dallas, ha detto il sindaco di Whitehouse James Wansley. In quella zona, alberi abbattuti dal vento sono caduti su almeno quattro case.

Un grosso tornado nel sud-est della Georgia ha attraversato l’Interstate 16, costringendo i veicoli in transito a fermarsi per evitare di essere colpiti dal vortice. I veicoli hanno lasciato un varco in corrispondenza dell’area di passaggio del tornado, che ha abbattuto cartelli stradali e alberi lungo il tragitto.

Nella Carolina del Sud, il manager della contea di Allendale William Goodson ha detto che un tornado ha causato danni nella sua contea, ma non si conosce esattamente la portata e se ci siano stati feriti. “So che abbiamo edifici danneggiati e linee elettriche interrotte”, ha detto Goodson.

Un fulmine ha colpito un mercatino delle pulci nella comunità di Lacey’s Spring, nel nord dell’Alabama, provocando un incendio che ha sventrato l’edificio. Alberi e rami caduti hanno chiuso per ore un tratto di autostrada nella contea di Newton, nel Mississippi. Quando le tempeste si sono spinte in Georgia, un grande albero è precipitato sul tetto di una casa nell’area metropolitana di Atlanta, cadendo in soggiorno, cucina e garage.

Altrove in Texas, una persona è rimasta ferita quando le tempeste hanno colpito la contea di Johnson, circa 65 chilometri a sud-ovest di Dallas. Brittaney Deaton ha detto di essere rimasta intrappolata in una roulotte per camper dietro la casa della sua famiglia dopo che la roulotte si è ribaltata. Il suo patrigno si è ferito mentre cercava di liberarla.

La minaccia di violento maltempo si sposta più a nord oggi, con possibili forti tempeste in un’area che si estende dall’Alabama occidentale all’estremità occidentale delle Carolina. Più di 10 milioni di persone nelle aree metropolitane tra cui Atlanta, Birmingham e Chattanooga, nel Tennessee, saranno a rischio, ha affermato lo Storm Prediction Center.

La primavera porta spesso forti tempeste nel Sud-Est degli USA. L’area ha recentemente affrontato una raffica di violente tempeste, che include anche il tornado che il mese scorso ha devastato l’area metropolitana di New Orleans, uccidendo una persona. Altre tempeste hanno ucciso almeno due persone nel Florida Panhandle la scorsa settimana.