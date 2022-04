Maltempo estremo negli USA: tornado e grandine enorme a Salado, danni e feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono giorni di forte maltempo per un’ampia fascia degli Stati Uniti centrali, dove sono possibili tutti i fenomeni meteo più violenti, come forte vento, inondazioni, grandine di grosse dimensioni e forti tornado. Nella notte, i fenomeni si sono spostati in alcune parti delle Plains e del Midwest, con tornado in Texas e Iowa. Si registrano già danni ingenti e feriti.

TJ Cruz, vice capo del dipartimento dello sceriffo della Contea di Bell, in Texas, ha detto che i primi soccorritori stavano assistendo nelle operazioni di salvataggio e diverse case sono state danneggiate o distrutte dai tornado. Danni da tornado sono stati segnalati anche nella Contea di Humboldt, nell’Iowa, dove un osservatore di tempeste ha affermato che un veicolo si è schiantato contro un albero che è stato abbattuto dalle tempeste. Fortunatamente l’autista non è rimasto ferito. Ci sono segnalazioni di tornado anche in Nebraska e South Dakota.

In Texas, il National Weather Service aveva affermato che un tornado grande ed estremamente pericoloso si stava spostando verso Salado nella Contea di Bell. Diverse immagini pubblicate sui social media hanno mostrato il tornado che si muove nell’area, così come una violenta grandinata, con enormi pezzi di ghiaccio caduti dal cielo. Le immagini della gallery scorrevole in alto mostrano pezzi di ghiaccio fino a 14cm di diametro a Salado!

Nell’ondata di maltempo che ha investito il Texas, danneggiando gli edifici (alcuni dei quali ridotti ad un cumulo di macerie) e interrompendo l’elettricità ad oltre 57.000 di persone, sono rimaste ferite 23 persone, di cui 12 sono finite in ospedale. “Gli edifici sono stati ridotti in macerie e le linee elettriche sono sparse ovunque. I danni sono ingenti e, in questo momento, non avere vittime è molto significativo”, ha detto David Blackburn, giudice della Contea, sul tornado che ha colpito Salado.

Responsabile di questo meteo estremo è la tempesta invernale Silas, che sta scaricando neve in diversi stati degli USA settentrionali, tra cui Wyoming, Montana e North Dakota. Dall’altro lato della tempesta, esiste il rischio elevato di tornado, venti distruttive e grandine su Plains, Midwest e il Sud degli USA fino a giovedì 14 aprile.

Le tempeste sono iniziate nella notte tra 11 e 12 aprile, con almeno un tornado a nord di Little Rock, in Arkansas, e una violenta grandinata in alcune aree. Questa è la quarta settimana consecutiva con una forte ondata di maltempo in parti degli Stati Uniti.