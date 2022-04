Devastanti tornado si abbattono sul Kansas: scia di distruzione nell’area di Wichita | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno un tornado ha attraversato l’area di Wichita, Kansas, nelle scorse ore, danneggiando dozzine di edifici. La più colpita sembra al momento essere la località di Andover, che si trova a circa 22 km a Est di Wichita. Si stima che da 50 a 100 edifici siano stati danneggiati nell’area, ha dichiarato alla CNN Jim Jonas, direttore delle comunicazioni della città, in un’intervista telefonica.

Una di queste strutture danneggiate è il centro comunitario YMCA ad Andover, ha confermato l’amministratore della città Jennifer McCausland. Inoltre, “diverse case e auto sono state danneggiate,” ha spiegato alla CNN in un’intervista telefonica. “Il problema più grande in questo momento è liberare le strade“.

Il tornado di Wichita è stato uno dei molteplici vortici a toccare terra in Kansas, secondo il governatore Laura Kelly, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Alle 01:25 ora locale di sabato, più di 20.000 case e aziende erano senza elettricità in Kansas, secondo PowerOutage.us.

In tutto, venerdì sono stati segnalati 15 tornado, 14 dei quali in Kansas o Nebraska, secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. L’altro tornado è stato segnalato in Florida.

Inoltre, ci sono state più di 70 segnalazioni di danni causati dal vento e oltre 50 segnalazioni di grandine. A Enterprise, Kansas, è stata registrata grandine con diametro fino a 10 cm (foto nella gallery scorrevole in alto).