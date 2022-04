Tramonto da sogno a Reggio Calabria: lo Stretto e il suo cielo si tingono di rosso | FOTO

MeteoWeb

Questa sera il cielo di Reggio Calabria si è tinto di rosso, regalando a cittadini e turisti uno tramonto mozzafiato e quasi fantascientifico. Si è trattato però di un fenomeno del tutto naturale e anche piuttosto comune in alcuni periodo dell’anno: le nubi alte e stratiformi composte da piccoli cirri, sospesi ad oltre 10 mila metri di altitudine, hanno regalato questo suggestivo spettacolo, catturando l’attenzione di migliaia di persone incantate sul lungomare e anche in altre zone della città. Tutti hanno preso i telefonini e hanno scattato foto da postare sui social. Guarda la gallery scorrevole in alto.