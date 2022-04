La Cina punta tutto sui super treni ad alta velocità: da Pechino a Nanchino in sole 3 ore | VIDEO

MeteoWeb

All’inizio del XXI secolo, la Cina non aveva ferrovie ad alta velocità. Treni lenti e spesso scomodi viaggiavano in questo vasto Paese, con velocità medie basse che rendevano viaggi come Shanghai-Pechino una prova di resistenza. Oggi la storia è completamente diversa. La nazione più popolosa del mondo ha la più grande rete mondiale di ferrovie ad alta velocità.

Quasi 38.000 chilometri di linee ferroviarie attraversano il Paese, collegando tutti i suoi principali cluster di megalopoli, e tutti sono stati completati dal 2008. La rete dovrebbe raddoppiare la sua lunghezza, fino a 70.000 chilometri, entro il 2035. Con velocità massime di 350km/h su molte linee, i viaggi interurbani sono stati trasformati.

In generale, ci sono due tipi di treni che circolano in Cina: i treni ad alta velocità e i treni tradizionali. I treni ad alta velocità viaggiano alla massima velocità di 350km/h. Sono bianchi o grigi, per lo più in funzione di giorno con posti di business class, prima classe e seconda classe. Alcuni viaggiano anche di notte e sono dotati di cuccette. Sono la prima scelta per la maggior parte dei viaggiatori. I treni tradizionali, invece, hanno una velocità massima di 160km/h, quindi non sono popolari come quelli ad alta velocità.

Per fare un esempio dell’efficienza del sistema ferroviario ad alta velocità, Pechino a nord e Nanchino a sud sono entrambe antiche capitali della Cina, che distano oltre 1.000km. 54 treni ad alta velocità collegano Pechino a Nanchino ogni giorno (vedi video in fondo all’articolo). Nonostante la grande distanza, con un treno ad alta velocità, la durata del viaggio è di circa 3-5 ore. Al contrario, i treni normali dalla stazione ferroviaria di Pechino alla stazione ferroviaria di Nanchino impiegano 10-15 ore.

Un po’ come accade in Italia, dove per viaggiare da Reggio Calabria a Milano, distanti 1.200km, servono almeno 8 ore e mezza di viaggio.

Entro il 2020, il 75% delle città cinesi con una popolazione di 500.000 abitanti o più aveva un collegamento ferroviario ad alta velocità. La Spagna, che ha la rete ad alta velocità più estesa d’Europa e occupa il secondo posto nella classifica mondiale, ha poco più 3.200km di linee dedicate, costruite per operare a oltre 250km/h. L’Italia, invece, ha meno di 1.500km di rete ad alta velocità, mentre il Regno Unito ha attualmente solo 107km.